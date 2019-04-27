Пион, лилии и Ангела Меркель: В Мариуполе появился собственный голландский парк Кекенгоф (Фото). Новости

Сегодня, 27 апреля, в Мариуполе (Донецкая обл.) после реконструкции состоялось официальное открытие парка «Веселка».

Как передает корреспондент «Донецких новостей», долгие годы заброшенная территория теперь стала красивейшим местом для отдыха.

Спортивные площадки, аттракционы, садовый «зеленый лабиринт», мозаичный фонтан, каменный грот, серебряный водопад, мостик свиданий, сцена для проведения концертов, различные растения и видовые композиции… Обновленный парк буквально начинен всевозможными «привлекательностями».

Но от чего невозможно оторвать глаз, войдя в парк, это, конечно цветы. Здесь высажено 32 сорта тюльпанов – всевозможных цветов, размеров и форм.

По словам городского головы Вадима Бойченко, «Веселка» – маленькая копия голландского парка Кекенгоф в Нидерландах. Идея высадки тюльпанов, крокусов, нарциссов таким образом, чтобы они зацветали одновременно, создавая уникальные дизайнерские картинки, взята именно из нидерландского парка.

Мариупольцы по достоинству оценили свою «Голландию». В парке много отдыхающих, люди гуляют по аллеям, сидят на скамеечках, занимаются на спортивных тренажерах и любуются цветами. Кому-то нравятся тюльпаны пушистые, похожие на пионы, кому-то –нежно-белые, напоминающие лилии, кто-то делает селфи на фоне «Гудошник дабл» –самом популярном в Европе сорте тюльпанов. В «Веселке» также есть сорта тюльпанов в честь канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Польши Леха Валенсы.

Полная стоимость реконструкции «Веселки» составила более 49 млн грн. Средства выделены из нескольких источников – из областного экологического фонда и из бюджета Мариуполя.