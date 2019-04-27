Найденного на станции Лимана подкидыша назвали в честь президентов (Фото). Новости

Новорожденного мальчика, которого 21 апреля нашли на железнодорожном вокзале в Лимане (Донецкая обл.), назвали Лиманским Владимиром Петровичем. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця»

«Знакомьтесь: Лиманский Владимир Петрович. Рост – 50 см, вес – 2,5 кг. "Лиманский" потому, что новорожденного нашли в минувшее воскресенье, 21 апреля 2019 года, на территории железнодорожного вокзала в Лимане. К дежурному помощнику начальника вокзала станции Лиман, обратилась неизвестная женщина и сообщила, что в одном из помещений вокзала лежит пакет с новорожденным младенцем внутри. Профессиональные и оперативные действия Ольги Липской, дежурной по вокзалу станции Лиман, – и жизнь малыша в безопасности», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что пуповина у ребенка, похоже, была перевязана домашней нитью. Малыш был одет и лежал на подушке. То есть, мать вряд ли хотела совсем избавиться от ребенка.

«Наши коллеги из регионального филиала "Донецкая железная дорога" навестили малыша в больнице и оказали финансовую помощь для приобретения товаров первой необходимости, одежды и питания. Полиция завершит все процедуры, пока они ищут мать. Пока не будут оформлены все необходимые документы, ребенок будет оставаться в больнице», – резюмируется в сообщении.

Напомним, на Донетчине у туалета на вокзале нашли новорожденного.