В 11 населенных пунктов на Донетчине возвратили водоснабжение. Новости

Восстановлено водоснабжение 11 населенных пунктов Константиновского района (Донецкая обл.), где воды не было с начала апреля. Об этом сегодня, 27 апреля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць.

«Восстановили водоснабжение 11 поселков Константиновского района – подали электричество на насосные станции и запустили работу оборудования. Воду в кранах люди получат сегодня поздно вечером, но использовать ее пока можно только как техническую, поскольку сейчас продолжаются мероприятия по хлорированию системы водопровода. Поэтому завтра утром именно питьевую воду жителям района будут еще подвозить», – написал он.