Нет доступа: СММ ОБСЕ не может осуществлять полное патрулирование на Донбассе. Новости

На территории Донбасса деятельность по мониторингу и свобода передвижения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ остается ограниченной из-за угроз в области безопасности, включая риски, связанные с наличием мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также другими препятствиями, которые ежедневно меняются. Об этом говорится в отчета Миссии.

Так, на блокпосте примерно в 2,5 км к западу от Безыменного (неподконтрольный правительству, 30 км к востоку от Мариуполя) четверо членов незаконных вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на соображения безопасности команды СММ.

В Шевченко (неподконтрольный правительству, 69 км к югу от Донецка) двое членов незаконных вооруженных формирований не разрешили патрулю Миссии проехать в западном направлении к Николаевке (неподконтрольный правительству) после того, как наблюдатели отказались предъявить план патрулирования.

В пункте пропуска на границе возле Должанского член незаконных вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.

Также происходят регулярные ограничения на участках разведения сил и средств и из-за мин/неразорвавшихся боеприпасов.

«Не осуществив сплошное разминирование и извлечение неразорвавшихся боеприпасов, стороны по-прежнему отказывали Миссии в неограниченном доступе к трем участкам разведения, а также в возможности передвигаться по отдельным дорогам, которые ранее были определены как важные для осуществления Миссией эффективного мониторинга и для передвижения гражданских лиц», – говорится в сообщении.

На блокпосте в Счастье (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Луганска) представитель Вооруженных сил Украины при СЦКК по телефону сообщил наблюдателям, что в течение предыдущих суток работы по разминированию не проводились, а дорога к югу от моста по-прежнему заминирована. Наблюдатели решили, что продолжать движение небезопасно.

Кроме того, на блокпосте на северной окраине Новоазовска (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) члены незаконных вооруженных формирований разрешили патрулю Миссии проследовать далее только в сопровождении члена вооруженных формирований.