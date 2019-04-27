В Луганской области нашли 467 работников-нелегалов. Новости

В Луганской области в течение января-марта 2019 года нарушения налогового и иного законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам были обнаружены по 16 субъектам хозяйствования. Об этом сообщает Главное управлении государственной фискальной службы в Луганской области.

По результатам проведенных сотрудниками документальных проверок, было дополнительно доначислено 66,2 тысячи гривен налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц, около 38 тысяч гривен единого взноса и военного сбора в сумме 6,4 тысячи гривен.

Кроме того, благодаря принятым мерам органами государственной фискальной службы Луганской области, с начала года субъектами хозяйствования были дополнительно оформлены трудовые отношения с 467 работниками, обеспечены дополнительные поступления налога на доходы физических лиц в сумме 235 тысяч, единого взноса в сумме 283 тысяч гриве и военного сбора в сумме 20 тысяч гривен.

К государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности дополнительно привлечено 335 человек.