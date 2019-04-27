В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: Как происходило, и как везли в Украину (Видео). Новости

Сегодня, 27 апреля, в Иерусалиме (Израиль) сошел Благодатный огонь. Таинство состоялось в Храме Гроба Господнего в 14:30 по киевскому времени. Этого благословения ежегодно ждут христиане всех конфессий накануне праздника Пасха.

Согласно христианским поверьям, схождение Благодатного огня символизирует продолжение жизни человечества, если же он не сойдет – наступит конец Света. Кстати, такого, чтобы огонь не сошел на Землю, – еще никогда не было.

После схождения Благодатного огня прозвучало традиционное пасхальное приветствие «Христос Воскресе» на всех языках – и на греческом, и грузинском, и украинском, и русском, и армянском, и арабском и др.

На момент схождения огня в храме находилось 9 тыс. человек. Большее количество святыня просто не способна вместить. И именно такое количество пропусков выдала иерусалимская полиция. Ведь существует довольно жесткий порядок. В Великую Субботу без пропуска не то, что невозможно попасть в храм, а даже в сам Старый город, где он расположен. Все входы перекрыты еще с вечера пятницы. Это делается, во-первых, чтобы предотвратить теракты, а во-вторых, чтобы исключить давку.

Допуск на территорию Храма хоть и по пропускам, но бесплатный. А 150 лет назад за вход нужно было платить: таковы были правила, когда эти земли принадлежали Османской империи. С тех пор существует другая традиция: именно в мусульманской семье хранятся ключи от храма. Сейчас хранитель – 70-летний Ваджих Нусейбе, который всю свою взрослую жизнь открывает, а в конце дня – закрывает на дверях храма замок, который весит почти килограмм. Эта церемония именно в пасхальную субботу имеет особый смысл: она означает, что внутри храма нет внешнего источника огня.

Огонь сошел непосредственно в Кувуклии – это небольшая часовня в центре храма. И здесь кипели настоящие мирские страсти – десятки людей пытались прорваться поближе, чтобы зажечь свечи первыми.

Несколько минут – и огонь расходится по всему храму, а также среди людей, ожидавших этого чуда на близлежащей территории. Причем, не произошло ни одного реального поджога, ни одного эксцесса, даже угрозы пожара не было.

Огонь уже развозят по разным странам мира, в том числе он отправился и в Украину.

Представителей украинской православной церкви еще накануне благословил на эту миссию Иерусалимский патриарх Теофил. Для него эти встречи с национальными делегациями – традиционные. Как и пасхальный обмен подарками. Из Киево-Печерской Лавры в Иерусалим в этот раз передали икону XIX века, а патриарх в свою очередь подарил икону с изображением Кувуклии – согласно Евангелию, место воскресения Спасителя.

«Иерусалим и Храм Гроба Господнего – это центр Вселенной. Здесь проходит весь путь от страданий к пасхальной радости. И прикоснуться к этому, находится здесь, наполнить свое сердце радостью, думаю, это желание любого православного христианина», – отметил народный депутат Украины, член украинской делегации Вадим Новинский.

В Украину Благодатный огонь прибыл в 19:20. В аэропорту «Борисполь» его ожидали сотни людей – не только верующие и священники, но и рядовые пассажиры иных рейсов.

Целебный свет передадут церковным общинам из разных уголков Украины и капелланам – фронтовым священникам, которые повезут огонь украинским солдатам на передовую на Донбасс.

Особенность Благодатного огня – им нельзя обжечься, поэтому многие миряне им даже омываются. Христиане уверены – это сверхъестественное явление, огонь никто не зажигает. Но единого мнения относительно этого феномена нет ни среди священнослужителей, ни среди ученых. «Божественную» природу огня много раз пытались оспорить ученые. Они выдвинули множество версий – от электрического импульса к химической реакции, вызывающей горение. Одни рассказывали о белом фосфоре, которым намазаны свечи, другие – о масляной лампаде с огнем, скрытой в пещере заранее.

В прошлом году «масла в огонь» подлил представитель армянской патриархии в Храме Гроба Господня. Самуил Агоян в интервью израильскому каналу заявил, что никакой мистики в схождении нет. Мол, свечи зажигают от обычной масляной лампады. Отец Самуил почти два десятка лет служит в главной для христиан святыне. И не видел, чтобы огонь вспыхнул сам собой. Но считает, что чудо все-таки существует. «Если бы огонь не был благодатным, то все бы получили ожоги. Но он не обжигает. Это и есть доказательство чуда», – комментировал Самуил в этом году.

Удивительные свойства огня и его возникновения удалось разложить по формулам сразу нескольким физикам. Но все это только подтвердило нерукотворность происхождения светила. С помощью специальной аппаратуры делали замеры электромагнитного поля. Перед появлением огня устройства зафиксировали вспышки разряда. Словно удар молнии.

Христиане же всего мира верят, что благодатный огонь сходит в ответ на совместную молитву. А ученые так и не смогли пролить свет на тайну его происхождения.

Как сообщалось ранее, в Киеве планируют доставить Благодатный огонь в Мариуполь, откуда он направится в неподконтрольный украинской власти Донецк.

По материалам сюжетов телеканала «Украина»