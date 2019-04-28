Сводка из зоны ООС за 27 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

27 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 27 апреля 3 оккупанта были уничтожены, 6 – ранены», – говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов – около населенного пункта Павлополь;

из зенитных установок, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи села Чермалык;

дважды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около населенных пунктов Новоселовка Вторая и Пищевик;

трижды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенных пунктов Красногоровка, Лебединское и Пески;

трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенных пунктов Лебединское и Новотроицкое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник трижды обстрелял позиции украинских защитников:

из станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Луганское;

дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенных пунктов Пивденное и Новоалександровка.

Сегодня, 28 апреля, обстрелы украинских позиций продолжились. В частности, подверглись обстрелу позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В «ЛНР» заверяют, что за вчерашние сутки их позиции были обстреляны 6 раз. Обстрелам подверглись районы Первомайска, пгт Фрунзе, сел Лозовое, Пришиб, Калиновка и Калиново-Борщеватое.

На момент публикации материала «ДНР» не озвучила свою версию ситуации на линии фронта.