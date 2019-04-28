Для получения паспортов РФ: В «ДНР» упрощают систему пересечения границы России . Новости

«Глава ДНР» Денис Пушилин поручил разработать упрощенный механизм пересечения границы РФ с целью получения жителями паспортов России. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Министерству доходов и сборов, а также министру государственной безопасности ДНР поручаю разработать упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с РФ с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства РФ. Срок – до 1 июня», – сказал Пушилин.

В соцсетях местные жители уточняют, что «МГБ» будет контролировать «благонадежность» пересекающих «границу», а «министерство доходов и сборов» – курирует местную «таможню».

Также напоминают, что согласно сообщениям МВД России, первоначально заявления на получение паспорта будет передаваться из «ДНР» и «ЛНР» централизовано «уполномоченными лицами», пункты приема уже обустроены в Ростовской области. Заявки будут рассматриваться до 3-х месяцев.

«При наличии паспорта ДНР и ЛНР получения гражданства РФ не составит проблем. Это касается Ростовской области и Краснодарского края. Вдобавок, заполнение документов происходит в ДНР и ЛНР , а представители ДНР и ЛНР везут документы на рассмотрение в Россию и в течение трех месяцев вам объявляют, что вы – граждане России… Но получать паспорт все равно надо будет ехать в Россию», – в частности, пишет Виктор.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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