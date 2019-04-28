Судебный прецедент: Шахтер-переселенец доказал свое право на инвалидность и соцвыплаты. Новости

В Днепропетровской области шахтер-переселенец Николай Бугаев из Чистяково (до переименования Торез, Донецкая обл.) 2,5 года судился с чиновниками, чтобы доказать свое право на инвалидность. У мужчины есть все документы, доказывающие, что свои хронические заболевания он «нажил» за два десятилетия работы под землей. Не хватало только одного документа – с шахты, оставшейся на временно неподконтрольной украинской власти территории. Суд в Днепре встал на сторону горняка и запретил чиновникам требовать с него этот документ, пишет «Радио Свобода».

Так, бывший крепильщик Николай Бугаев на государственной шахте в тогдашнем Торезе проработал 24 года. Там, из-за вредных условий, пыли, жары и тяжелых физических нагрузок 53-летний мужчина «нажил» целый букет профзаболеваний – болезни легких, позвоночника, сердца. Согласно выводам врачей, ему положена инвалидность II или III группы. Если бы не начало боевых действий на Донбассе, мужчина давно бы оформил статус и начал бы получать выплаты. Ведь все медицинские справки у него на руках. Но для оформления инвалидности переселенцу не хватает одного документа – акта П-4 об условиях труда на шахте «Прогресс» (ГП «Торезантрацит»), где он работал. Это предприятие сейчас – на неподконтрольной украинской власти территории. И получить акт невозможно. «В Киеве я обратился в Держпрацю, меня отправили в Фонд соцстрахования. Оттуда меня снова направили в Держпрацю. А отсюда – снова… Они меня три раза футболили туда-сюда. Они не знали, что со мной делать. Отписки. "Собирайте данные" о болезни. Но ведь есть министерство, шахта была государственная, должны же быть документы. Шахты работали? Работали. Отчисления во все фонды шли? Шли. Значит, где-то есть вся эта документация об условиях труда», – рассказал Николай Бугаев.

Мужчина намотал несколько кругов между инстанциями в Днепре и Киеве, в каждой получив отказ и рекомендацию обратиться в другое ведомство. Он предлагал чиновникам составить недостающий акт, обследовав шахту с похожими условиями труда на территории, подконтрольной Киеву. Но тоже получил отказ: глубины шахт разные. Чиновники предоставили Бугаеву кипу документов. Ответы были стандартными: доступа к шахте нет, вопрос об инвалидности можно будет решить только после окончания боевых действий.

Тогда бывший шахтер с помощью правозащитников обратился в суд. Чиновники предоставили свои возражения на иск в письменной форме. В документе Фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве сказано, что из-за угрозы безопасности сотрудники Фонда осуществляют расследования исключительно на подконтрольной Киеву территории. «Единственным способом установления объективных обстоятельств и причин возникновения несчастных случаев на производстве, их квалификации есть проведение обследования места события с обеспечением доступа к нему представителей Фонда…» – говорится в документе.

С момента начала судебной волокиты прошло 2,5 года. И вот стало известно: решение Днепровского окружного админсуда – в пользу бывшего шахтера. Чиновникам запретили требовать для оформления инвалидности документ с шахты на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Теперь Бугаев надеется, что сможет получить свой статус и соцвыплаты, которые государство ему уже задолжало за несколько лет. Надеется, но немного сомневается. Дело в том, что решение суда ему отдали на руки на днях, хотя, как оказалось, оно было принято еще в прошлом году. Истца тогда никто не проинформировал. Да и самого текста документа до сих пор нет в Едином реестре судебных решений.

Правозащитники отмечают, что «дело Бугаева» – это прецедент для многих бывших работников предприятий, находящихся на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. Теперь все они смогут ссылаться в судах на успешный опыт своего коллеги. «Это прецедент в нашем праве. Суд признал, что данный порядок можно не соблюдать, а именно – не требовать от пострадавшего лица этот акт П-4, если нет доступа к предприятию, нельзя зайти на предприятие и получить акт обследования. Суд также признал противозаконными действия чиновников и приказал выплатить ему соцвыплаты в связи с полученными профзаболеваниями», – сказала юрист общественной организации «Правозащитная группа «Січ» Ксения Онищенко.

В то же время юрист считает, что в Украине назрело внесение изменений в законодательство, которые упростят процедуру оформления инвалидности для людей, работавших на предприятиях, которые сейчас неподконтрольны Украине. «Я думаю, что таких людей, как Николай Бугаев, очень много. И я надеюсь, что государство обратит на них внимание и внесет изменения в порядок, чтобы с них не требовали документ, который получить невозможно», – отметила Ксения Онищенко.

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