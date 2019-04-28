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Инклюзивное образование на Донетчине: Что уже сделано (Инфографика). Новости

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Инклюзивное образование на Донетчине: Что уже сделано (Инфографика)

28.04.19 15:43акмц.укрНовости

Фото: Facebook / Александр Куць

Донецкая область шаг за шагом воплощает принцип инклюзии (процесс реального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь) в образовательное пространство. Открываются инклюзивные классы, группы в детсадах, инклюзивно-ресурсные центры (ИРЦ).

Пока не все дети с особыми потребностями имеют доступ к учебному процессу. Но процесс продолжается.

Что уже сделано, насколько развита сеть учебных заведений с возможностью инклюзивного обучения, смотрите на инфографике:

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Как сообщалось ранее, в Донецкой области создано 28 инклюзивных ресурсных центров.

Источник: АКМЦ

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