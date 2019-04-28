Кофейня и детский лагерь: Переселенцы-ветераны АТО развивают социальный бизнес на Донетчине. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) ветераны АТО развивают социальный бизнес. Открыли кофейню «Поруч» и детский лагерь «Звездный путь» («Зоряний шлях»).

Как рассказал инициатор создания кофейни, переселенец из временно неподконтрольного украинской власти Донецка, резервист оперативного резерва первой очереди Владимир Бабич, ветераны АТО открыли кофейню в марте 2019 года. «Мы решили учредить социальный бизнес. То есть 80% прибыли направлять на потребности функционирования Центра поддержки ветеранов АТО и их семей "Поруч", что находится в совместном помещении по адресу Бульвар Машиностроителей, 20. Поэтому решили оставить общее название», – сказал он.

Еще один ветеранский стартап – проект детского лагеря «Звездный путь» был реализован в селе Сосновое (Лиманский р-н). Особенность заведения – возможность бесплатного отдыха детей льготных категорий и реализация путевок по так называемому «полтавскому методу» – когда часть стоимости в размере двух прожиточных минимумов семье возмещают в равных частях из областного и городского бюджета. «Детский оздоровительный лагерь "Звездный путь" – это место проведения различных игровых конкурсов, развлекательных программ, интеллектуальных рингов, креативных фестивалей детского творчества, шоу-программ, ярмарок, спортивных праздников и еще много-много чего другого. Летом планируется организовать 3 смены. Часть прибыли от своей деятельности мы также направим на поддержку Центра "Поруч"», – рассказал директор детского учреждения «Звездный путь» Сергей Палагута.

В последние годы в Украине наблюдается всплеск активности такого рода бизнеса как социальное предпринимательство, направленное на позитивные изменения в обществе. Поэтому и ветераны Краматорска решили не оставаться в стороне положительных изменений. «Социальный бизнес приобретает все большую популярность среди общественных организаций, как эффективный механизм решения локальных социальных и экономических проблем территориальных громад. В целом такая предпринимательская деятельность направлена ​​на инновационные, существенные и позитивные изменения в обществе», – отметил ветеран АТО, переселенец, медиа-координатор Центра поддержки ветеранов АТО и их семей «Поруч» Роман Балабойко.

В ближайших планах Центра «Поруч» – открытие у железнодорожного вокзала Краматорска пункта отдыха для ветеранов, направляющихся домой с передовой, или возвращающихся на службу. Сейчас оформляется аренда помещения, но название уже выбрано – «Обогрев» («Обігрів»).

Источник: АКМЦ

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