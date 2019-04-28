Люди разбегаются: «Власти» Донецка заявляют о возможной экологической катастрофе. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке сложилась катастрофическая ситуация с невывозом мусора, что может повлечь за собой экологическую катастрофу. Такая ситуация сложилась из-за прямого «вредительства» «вице-премьер-министра ДНР» Игоря Мартынова. Об этом заявил председатель «координационного центра объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в ДНР» Владимир Леднев в своем видеообращении к «главе ДНР» Денису Пушилину.

Леднев отметил, что основная проблема заключается в том, что городу не предоставляется топливо для машин (бензин, дизтопливо), нет запчастей, люди отказываются работать за нынешние зарплаты.

«Убедительная просьба – срочно решить вопрос по выделению ГСМ и финансов, потому что министерство [экологии ДНР] должно громаде более 15 млн руб. Машины отработали уже двойной моторесурс – они постоянно ломаются, запчастей нет. ГСМ на начало войны было 18 руб. (7,35 грн по местному курсу валют, – ред.), сегодня – 49 руб.(20 грн) Люди разбегаются, требуют увеличения зарплаты, налоги увеличили», – жалуется глава «координационного центра».

Он также сообщил, что 16 апреля в адрес Пушилина письменное обращение направил «мэр» Донецка Алексей Кулемзин. В его письме указано, что ежемесячно городу нужно 65 тыс. литров ГСМ. Кроме того нужно хотя бы 1000 шт. автомобильных шин, «которые к нам не дошли, когда приходили в виде гуманитарной помощи».

«У Кулемзина есть заместитель – Николай Волков, который 5 апреля (пока глава города был в командировке) срочно издал распоряжение по всем районам, которые начали активно забрасывать громаду телефонограммами по составлению актов на срыв графиков вывоза мусора. Мы мусор вывозим, стараемся. Машины работают 25 часов в сутки, водителей не хватает. Помощи никакой – только одни телефонограммы. Я прошу вас, Денис Владимирович Пушилин, направить прокуратуру и разобраться, т.к. считаю, что это не первая подстава заместителей главы Донецка – господина Волкова и Артеменко. Это идет умышленное накаливание обстановки среди жителей – что не вывозится мусор, что идет вредительство и саботаж. Прошу разобраться и принять жесткие дисциплинарные меры, т.к. все это идет негласно со стороны Игоря Юрьевича Мартынова, который умышленно разваливает громаду. Умышлено – я заявляю официально. Так дальше жить и работать нельзя», – акцентировал Леднев.

Леднев уточняет, что в течение года он 5 раз письменно обращался к Пушилину по вопросу финансирования процесса вывоза мусора и сделал 3 видеообращения, также были неоднократные обращения в «министерство экологии». Но реакции не последовало.

«Нужно наводить санитарный порядок в Донецке, пока не наступила экологическая катастрофа», – резюмировал Леднев.

Отметим, что с конца марта в соцсетях распространялись слухи, что по приказу Москвы Игорь Мартынов был снят с должности «вице-премьер-министра ДНР». Однако, на сайтах «правительства республики», «министерства информации ДНР» по состоянию на 18 апреля Мартынов значился как «вице-премьер».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube