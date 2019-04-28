Ситуация в пунктах пропуска утром 28 апреля: Праздники – машин почти нет. Новости

Сегодня утром, 28 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 апреля через КПВВ последовало 39,5 тыс. чел. и 5,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10190 человек и 1567 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9210 человек и 1777 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7378 человек и 1465 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3760 человек и 896 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший переход) – 9058 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 0/40;

КПВВ «Марьинка» – 10/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/25;

КПВВ «Гнутово» – 0/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Роман: «6:40. На "Горловке" – очередь перед полицией в 40 машин».

«КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Алексей: «6:13. Каргил. Очередь уже пошла на мост»;

Владимир: «7:29. На "Марьинке" в сторону Донецка – около 20-ти машин»;

Алла: «7:54. На Каргиле – 13 машин в сторону Украины»;

Максим: «8:31. Каргил в Украину – 5 машин»;

Егор: «9:26. Товарищ проехал Каргил полчаса назад и уже прошел таможню ДНР. Около 10 машин было перед запуском. Праздник, выходной – пенсионерам ловить нечего- мало кому чего надо в Украине. На выезд из Донецка – около 15-ти машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Дмитрий: «7:15. Новотроицк на Донецк. Очередь – машин 20, льготы нет».

О ситуации на остальных пунктах пропуска на данный момент не сообщается.