С украинскими стендами: В Донецке показали «республиканский» военный лицей (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке продолжает действовать военный лицей.

Как говорится в сюжете одного из телеканалов «ДНР», Донецкий военный лицей был основан в 1993 году по образцу суворовских училищ. Здесь обучаются дети 10-11 классов, упор – на военную подготовку. Сейчас выпускники преимущественно поступают в вузы «силовых структур ДНР», а также идут служить в военные формирования.

Несмотря на то, что практически весь интерьер «переведен» на «республиканскую» стилистику, в учебных классах сохранились информационные стенды на украинском языке:

Примечательно, что в столовой курсантам не выдают ножи, например, масло на хлеб они мажут ложками.

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Распорядок дня в лицее аналогичен суворовским училищам. Подъем – в 6:30, затем – зарядка, завтрак, занятия в классах (по 3 пары в день) и спортзале, в 15:30 – обед, после обеда – 30 минут личного времени, послеобеденные мероприятия (дополнительные занятия в зависимости от курса), подготовка домашних заданий, в 19:30 – ужин, после него – прогулка и немного времени на личные дела, вечерняя проверка и в 22:00 – отбой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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