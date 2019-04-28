КПВВ усилили дополнительными пограничными нарядами. Новости

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины накануне пасхальных и поминальных дней подготовились к возможному увеличению пассажиро-транспортного потока через границу, линию разграничения и админграницу страны. Так, пограничники перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для сокращения времени прохождения контрольных процедур служба усилена дополнительными пограничными нарядами по проверке паспортных документов и осмотру транспортных средств, в том числе предусмотрено применение мобильных комплексов пограничного контроля с дополнительными рабочими местами на базе микроавтобусов как на границе, так и во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ).

«К тому же, чтобы эффективного реагировать на возможные нестандартные ситуации, усилены меры безопасности путем применением мобильных подразделений и кинологических смотровых групп со специальными служебными собаками для предотвращения перемещения через линию разграничения оружия, взрывчатки и средств террора. Мероприятия усиления также применяются для недопущения лиц, которые могут участвовать в мероприятиях дестабилизационного характера», – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, за счет сил и спецсредств, использования технических средств и служебных собак уплотнено присутствие пограничных нарядов в пределах гуманитарных коридоров, на «зеленой границе» и в пунктах пропуска, а также уточнено взаимодействие с другими правоохранительными органами и Вооруженными силами Украины, с которыми пограничники совместно действуют в составе операции Объединенных сил.

В целом в течение минувших суток на границе наблюдалось увеличение пассажиропотока. За сутки пропущено почти 260 тыс. человек и 50 тыс. транспортных средств. Во время мероприятий пограничного контроля отказано в пропуске в Украину 225 лицам, в том числе 32 гражданам России.

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