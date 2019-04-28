В Луганской области продают самый дешевый хлеб в Украине. Новости

Луганская область вошла в ТОП-5 регионов, где самая низкая стоимость хлебной корзины. Об этом сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
«По официальным данным за март 2019 года, самая дорогая хлебная корзина в Киеве, которая стоит 97 грн, а самая дешевая в Луганской, Николаевской и Одесской областях, где она обойдется в 65 грн. Разница между наиболее дорогим и самым дешевым регионом составляет 32 грн. В нашу корзину, которая состоит из 3,5 кг хлеба, вошли по одному килограмму пшеничного хлеба из муки высшего сорта, пшеничного хлеба из муки первого сорта, ржаного хлеба и полкило батона», – написал Дорошенко.
Так, по данным эксперта, ТОП-5 самых дешевых регионов:
- Луганская, Николаевская и Одесская области – по 65 грн;
- Днепропетровская, Тернопольская и Харьковская области – по 66 грн.
Пятерка самых дорогих регионов выглядит так:
- Киев – 97 грн;
- Киевская область – 84 грн;
- Житомирская и Закарпатская области – по 76 грн;
- Волынская область – 74 грн.
А между ТОП-5 оказались:
- Черкасская область – 73 грн;
- Донецкая, Ивано-Франковская, Львовская области – по 72 грн;
- Кировоградская и Хмельницкая области – по 71 грн;
- Запорожская, Ровенская, Херсонская и Черниговская области – по 70 грн;
- Винницкая, Полтавская и Черниговская области – по 69 грн;
- Сумская область – 68 грн.
По каждому продукту хлебной корзины самыми дорогими и самыми дешевыми регионами являются:
1. Пшеничный хлеб из муки высшего сорта, 1 кг:
- самый дорогой регион – Киев с ценой 36,8 грн;
- самый дешевый – Луганщина, где цена – 17,6 грн.
Как отмечает эксперт, «разница в цене между этими регионами просто катастрофическая» – 19,2 грн, или более чем в 2 раза.
2. Пшеничный хлеб из муки первого сорта, 1 кг:
- самый дорогой регион – Киев, где его цена – 22,2 грн;
- самый дешевый – Одесская область, где его стоимость составляет 13,8 грн.
Разница в цене – 8,4 грн.
3. Ржаной хлеб, 1 кг:
- самый дорогой регион – Киев с ценой 26 грн;
- самый дешевый – Тернопольщина, где он стоит 15,7 грн.
Разница в цене – 10,3 грн.
4. Батон, 0,5 кг:
- самая дорогая область – Львовская, с ценой 15,4 грн;
- самая дешева – Николаевская – 11,4 грн.
Разница в цене – 4 грн.
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