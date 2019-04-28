Благодатный огонь и Плащаница: Как праздновали Пасху в Святогорской Лавре (Фото, видео). Новости

В ночь с 27 на 28 апреля прошли пасхальные богослужения в Успенском соборе Свято-Успенской Святогорской Лавры (Святогорск, Донецкая обл.). Пасхальную заутреню и Божественную литургию вел митрополит Святогорский Арсений. Об этом сообщает пресс-служба Лавры.

Празднования начались в субботу вечером, а сама полунощница – в 23:00. В алтарь внесли Плащаницу Спасителя, где она будет находиться на престоле до окончания праздника Пасхи.

Затем митрополит Арсений с братией встретили благодатный огонь, привезенный из Иерусалима в Харьков, а оттуда доставленный паломниками в Святогорскую Лавру.

Пасхальная заутреня началась ровно в полночь крестным ходом. Со свечами, зажженными от иерусалимского огня, молящиеся трижды обошли храм.

После пасхальной заутрени и пасхальных часов началась Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста. Евангелие на богослужении читалось на церковно-славянском, сербском и греческом языках.

По окончании литургии вынесли и освятили Артос – особый освященный хлеб, который будет стоять перед алтарем и раздаваться верующим.

Затем около 5:00 утра состоялся пасхальный крестный ход, на котором были освящены праздничные приношения всех приехавших в этот день в Лавру.

Отмечается, что пасхальное богослужение в Святогорской Лавре транслировалось в прямом эфире на телеканале «Украина» в рамках проекта «Урочисте Великоднє Богослужіння з трьох українських Лавр».

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