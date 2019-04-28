Правонарушений нет: Как в украинских храмах Славянска празднуют Пасху (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) по христианской традиции жители и гости города отмечают Пасху. Торжественные праздничные богослужения проходят во всех храмах города.

Как рассказала «Донецким новостям» старший инспектор Славянского отдела полиции Мария Тюрина, охрану правопорядка на территории Славянской оперативной зоны (Славянск и Славянский район, Лиман, Святогорск, Николаевка) в 62 храмах, соборах и Святогорской Лавре обеспечивают более 200 правоохранителей. Только в храмах Славянска дежурит больше 50 полицейских. Сообщений о правонарушениях, связанных с празднованием Великодня от граждан не поступало.

Многолюдно сегодня возле Храма Святого Апостола Андрея Первозванного Украинской автокефальной православной церкви. С самого утра здесь семьями святят пасхальные корзины.

Возле Храма Святого Духа (Украинская православная церковь Московского патриархата), который расположен в районе центральной площади города, также проходили освящения пасхальных угощений. В корзинках у горожан пасхи, яйца, кагор, колбаса, сало и другие традиционные продукты.

«Мы в такие дни видим сами, сколько верующих приходит, для того, чтобы прикоснуться к благодати и порадоваться Светлому Христову Воскресенью. Мы в такие дни видим радостные лица. В них – счастье, праздник. Их на какое-то время отпускают те заботы, трудности, невзгоды, болезни, какие-то может быть страдания, которые никуда от нас не деваются. В праздник Христова Воскресенья все соединяются и становятся действительно одной семьей. Христос Воскрес!», – сказал протоиерей Храма Святого Духа Олег.

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