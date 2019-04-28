Пенсии жителям неподконтрольного Донбасса: В МинВОТ заявили о конфликте с Минсоцполитики. Новости

Внутри Кабинета министров Украины пока не пришли к общей точке зрения относительно социальных выплат жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей. Так, пока не удалось убедить в необходимости выплат Министерство социальной политики и Пенсионный фонд (ПФУ). Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука, передает «ZIK».

Он подчеркнул, что многие из международных партнеров высказывали свое несогласие с украинским правительством о невыплате пенсий жителям временно неподконтрольных территорий. «Многократно этот вопрос поднимал, например, посол ЕС Хьюг Мингарелли. Фактически это позиция всех наших партнеров. Да, мы разделяем эту позицию, а дискуссия с теми ведомствами, которые в нашей стране отвечают за пенсионные выплаты, продолжается с первого дня образования нашего министерства», – сказал Тука.

Впрочем, признается он, даже внутри Кабмина точки зрения по этому вопросу полярные. В частности, иное мнение имеют Минсоцполитики и ПФУ. «Пока нам не удается убедить наших коллег в целесообразности именно такой точки зрения. Когда в 2014 году происходили все эти бурные события, правительством было принято решение о приостановке социальных выплат в тех населенных пунктах, где уже тогда были массовые ограбления банковских учреждений и инкассаторов», – добавил замминистра.

Поэтому, как рассказал Тука, было принято решение осуществлять выплату пенсий исключительно тем гражданам, которые зарегистрировались как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). «Таким образом мы фактически подтолкнули большое количество пожилых людей "липово" регистрироваться в качестве переселенцев, потому что государство не оставило им другого варианта получения пенсий. Тогда многие граждане Украины стали еще их упрекать и травить, называя "пенсионными туристами"», – отметил замглавы МинВОТ.

Напомним, как заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, решение вопроса социальных выплат на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса возможно только в рамках выполнения Минских соглашений. По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, выплата пенсий на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса будет осуществляться в полном объеме только после восстановления территориальной целостности.

Как сообщалось ранее, бюджет ПФУ на 2019 год демонстрирует продолжение политики экономии средств за счет пенсионеров, переселенцев и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий.

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