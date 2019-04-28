Предлагали продать бизнес в «Л-ДНР»: В Москве задержан донбасский бизнесмен Павел Климец. Новости

В Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец, имевший основные активы в Донецкой и Луганской областях. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Кому и за что предприниматель, входящий в сотню богатейших людей Украины, пытался передать деньги, пока неизвестно, передает российское издание «Комерсантъ».

По данным источников издания в силовых структурах, по факту взятки в отношении 51-летнего Павла Климца возбудили уголовное дело, а 12 апреля суд отправил его в СИЗО. Впрочем, адвокаты бизнесмена обжаловали это решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая из-за нарушений УПК арестное постановление отменила, направив дело на новое рассмотрение. При этом сам Павел Климец был оставлен под стражей. Новое разбирательство пока не назначено.

В группе компаний «Олимп» (Olymp), которую возглавляет Павел Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве.

Издание отмечает, что по некоторым данным визит бизнесмена мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% его активов, оставшихся на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Контроль за своими предприятиями в «ДНР» и «ЛНР» Климец утратил в 2014 году. «В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса», – утверждает собеседник «Коммерсанта».

Павел Климец ранее входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины. Однако, по оценке ИК Dragon Capital, по итогам прошлого года его состояние составило всего $99 млн. Одним из основных его активов является группа компаний «Олимп» (Olymp), основной вид деятельности которой касался ликероводочной продукции. Кроме того, ему же принадлежат:

строительная компания «Атлант»;

ликеро-водочный завод Prime,

завод переработки зерна «Бикорм»,

Малиновский стекольный завод,

Малиновский кабельный завод,

крупнейший в Запорожье торговый центр и т. д.

Павел Климец – уроженец Донецка, здесь он начал заниматься бизнесом. В Киев переехал в 2006 году, когда был избран депутатом Верховной Рады, где занимался вопросами регулирования рынка алкоголя и табака. Структуры Павла Климца еще совсем недавно считались одними из крупнейших производителей спиртного и, в частности, водки в Украине. В последние годы он активно занимался строительством жилкомплексов в Киевской области.