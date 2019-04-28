Гражданство РФ для «Л-ДНР»: Кравчук сказал, чем получение паспорта грозит жителям. Новости

Граждане Украины, проживающие на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, в случае получения паспортов Российской Федерации должны понимать, что таким образом в определенной степени они теряют свое место в Украине. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, украинская власть никогда не должна забывать, что жители неподконтрольных территорий Донбасса, которым сегодня Россия предлагает свое гражданство, являются гражданами Украины. «Мы никогда не должны забывать, что это граждане Украины. В любых условиях искать пути сотрудничества с ними. Чтобы они чувствовали, что есть Украина, что они – граждане Украины, что мы о них заботимся и не забываем», – сказал Кравчук.

При этом он отметил, что к каждому нужно подходить индивидуально, ведь проблемы жителей этих территорий могут быть разными. Тем не менее, их нужно решать. «Поэтому я и сказал, что так же и с Крымом, особенно приграничные области, должны налаживать соответствующие отношения. Не может никогда ни Донбасс, ни Крым забывать, что это – Украина», – подчеркнул первый президент Украины.

По словам Кравчука, если бы он был сегодня президентом, то негативно реагировал бы на факт выдачи российских паспортов для жителей неподконтрольного Донбасса. «Я согласен с тем, что это факт признания, что Россия действительно ведет агрессию. Это во-первых. Во-вторых, мир сказал, что это нарушение международных норм. Собственно говоря, это и грубое нарушение Минских соглашений. То есть совокупно это негатив», – добавил он.

Однако, как отмечает первый президент Украины, это вовсе не означает, что Украина должна развернуться в другую сторону по отношению к жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса. «Хотя те, кто берет эти паспорта, должны понимать, что он тем самым подчеркивает, что в определенной степени теряет свое место в Украине – территориально и индивидуально. Он склоняется к России», – заявил Леонид Кравчук.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ZIK»

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