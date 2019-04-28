По рецептам XVIII века: Как на Донетчине изготавливают полезные сладости. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) семья Большаковых развивает кондитерский бизнес. Сейчас их предприятие – одна из крупнейших кондитерских мастерских на Донбассе, которую знают и в Германии, и даже в Арабских Эмиратах. А все благодаря фирменной большаковской пастиле, которую изготавливают по рецептам XVIII века. Об этом рассказала член семьи Ирина Большакова.

По ее словам, до вооруженного конфликта у семьи была сеть супермаркетов. С активными боевыми действиями пришлось свернуться. Почти вся сеть магазинов распалась. Когда все стихло, сеть восстановить не смогли, однако, осталась пекарня. На ее мощностях начали запускать кондитерское производство.

Чтобы наладить новый бизнес, начали работать всей семьей в одном русле. Сейчас на производстве также работают еще 50 человек.

В 2016 году семья решилась на новое производство. «Мы поймали волну, что есть спрос на полезные сладости. Наша технолог начала изучать, что интересного можем предложить клиентам. Остановились на листовой пастиле и полезном шоколаде. Листовую пастилу делаем по рецепту 18 века. Перечитали много литературы, нашли в книге о "старинной кухне". Кажется, там было что-то о том, "как питались наши предки". Взяли оттуда некоторые технологии и усовершенствовали под себя. Когда начали экспериментировать, оказалось, что именно под этот вид пастилы надо переделать оборудование», – рассказала Ирина Большакова.

Женщина отмечает, что пастила – очень сложная в производстве, поскольку требует и тяжелого ручного труда, и механизированного. «Наша пастила состоит из 6-8 слоев. Один слой сохнет от 4 до 6 часов. Затем между собой слои скрепляют специальной намазкой. Это все делается вручную. Но готовый продукт невозможно разрезать вручную. У нас это делает робот с ультразвуковым ножом. Поскольку продукт очень воздушный, если его разрезать вручную – он расплющится и слипнется, потеряет свой эффектный вид. Вся несколькочасовая работа коту под хвост. В домашних условиях воспроизвести такой рецепт – нереально», – поделилась Ирина Большакова.

Второй момент, связанный с оборудованием, – специальная печь. Тесто пастилы подсушивают по особой технологии, чтобы она выходила воздушная. Тогда она визуально становится похожа на торт медовик. Пришлось совершенствовать печь, чтобы она не пекла, а сушила продукт.

Здесь пастилу делают на трех ингредиентах: фруктовое пюре, белок и сахар или мед – на выбор. «У нас пока плохо с культурой питания. Люди налегают на десерты с завышенными показателями сахара. В то время, как Европа и развитые страны ищут полезную замену. Пастила – идеальна по двум причинам. Она с низким содержанием сахара и питательная, хотя это не мучное изделие, а фруктовое пюре», – отмечает Ирина Большакова.

Так, больше всего пользуется спросом пастила из отечественных фруктов: яблочная, смородиновая, клубничная. Хотя есть в меню апельсиновая и с другими вкусами. Но производство на фруктах иностранных закупок становится не слишком рентабельным.

Как рассказала Ирина Большакова, в коробке пастила порезана кубиками по 20 граммов. На один такой кубик нужно яблоко, размером, которое войдет в ладонь взрослой женщины. Минимальная стоимость коробки, весом 210 граммов – 30 грн. «С пастилой нас приглашали на международную выставку в Дубае. Успешно товар представили и в Германии. Завели много интересных знакомств. В прошлом году в сентябре на Всеукраинской выставке кондитерских изделий пастила получила гран-при на выставке и сертификат качества», – поделилась она.

По словам Ирины, самая большая проблема таких производств, что на 70% используется ручной труд. «Это хорошо в плане рабочих мест и вовлеченности людей, но есть нюансы со скоростью работы и объемами. Мы закупили много дорогостоящего оборудования, которое позволяет экспериментировать. В планах – поиск новых полезных десертов. Останавливаться нельзя. Клиентов привлекаем полезностью, поэтому от своих стандартов отступать не собираемся. Удешевлять ингредиенты не будем, лучше делать в меньшем количестве, но качественное», – сказала она.

Сейчас на предприятии товары делают небольшими партиями. Сотрудничают с эко-магазинами. Также продукцию продают через интернет, отправляют почтой по Украине.

Источник: #ШоТам

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