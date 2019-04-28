Досмотр праздничный: Ситуация в пунктах пропуска днем 28 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

В принципе, в виду праздничного дня очереди на пунктах пропуска не значительные. В основном, они скапливаются на КПП «ДНР» – преимущественно на «Александровке» и «Еленовке», где сегодня досмотр занимает от полутора часов. Пересекающие линию разграничения подчеркивают, что полтора часа – это довольно быстро для контрольно-пропускных пунктов «ДНР», на который в будние дни приходится стоять на проверке 3-5 часов.

На украинских КПВВ, как всегда, очередей нет, а проверки не столь тщательные, как в обычные дни. «Досмотр праздничный», – констатируют очевидцы.

По состоянию на день сегодня, 28 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Октав: «10:22. Каргил очередь маленькая – около 10 машин в сторону Украины»;

Марина: «10:47. На Каргиле в сторону Донецка – час назад было до 30 машин. Из Донецка мы были пятыми, но потратили 1,5 часа, из них час – на проверке. Пеших в обе стороны по мере заполнения автобуса. На украинской "Марьинке" в Донецк машин нет, пеших особо тоже не видели»;

Наталья: «10:56. Все на Каргиле. Очередь – 100 машин»;

Максим: «11:15. На Каргиле в сторону Донецка на украинской стороне нет очереди вообще. Из Украины на Каргиле ДНР – очередь большая. Конец – практически в конце посадки»;

Таня: «12:18. Каргил из Донецка – машин нет»;

«Рус»: «12:51. На Каргиле в Донецк – 50машин из Донецка – 0»;

Серафим: «15:04. Каргил на Донецк – 7 авто основной очереди и 3 авто льготной».

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Валентиныч: «12:27. На "Горловке" в Украину – машин 25 до шлагбаума, дальше пока не видно»;

Светлана: «Из Горловки на Бахмут проезд сегодня более-менее. На 10:30 до днр-поста было машин 55. Украина с обеих сторон – свободно. Досмотр праздничный».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Андрей: «11:21. Еленовка на Донецк – 40 машин основная очередь, 10 льготы. Запустили 20 авто основной очереди и 10 льготы. Новотроицк на Донецк – пусто-сразу на досмотр. Еленовка на Волноваху – очереди не видно»;

Виктория: «12:14. На Еленовке в Мариуполь – машин 20-25»;

Анна: «12:32. Пеших из Новотроицка немного, на Еленовке – 1 автобус был, продержали 1,4 часа. На Еленовке в Донецк – машин 60»;

Александр: «13:57. На Еленовке по 30 авто в каждую сторону, пеших не мало, на пару автобусов».

О ситуации на остальных пунктах пропуска на данный момент не сообщается.

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