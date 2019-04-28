В 87 и 90 лет: Ветеран Второй мировой войны из неподконтрольного Докучаевска дважды прыгнул с парашютом (Фото). Новости

Житель временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска (Донецкая обл.) Алексей Михеев в 87 лет прыгнул в открытое небо с высоты 3600 метров, а через 3 года повторил прыжок.

Несколько лет назад фотографии пожилого ветерана из Украины попали в международный фотопроект The Other Hundred – фотокниги, рассказывающий о сотне простых, но отважных людей.

Почти столетнего ветерана, который решился прыгнуть с парашютом, дважды снимал фотограф Константин Буновский. «Алексей Михеев – ветеран Второй мировой войны, живет сейчас в Докучаевске Донецкой области. Более 70 лет назад он потерял ногу в бою под Сталинградом. Всю жизнь мужчина мечтал прыгнуть с парашютом – и таки сделал это: в 87 лет прыгнул в открытое небо с высоты 3600 метров. Через 3 года, в свой 90-летний юбилей, Алексей Николаевич решил повторить прыжок», – рассказал автор фото.

По словам фотографа, Алексей Николаевич оказался интересным человеком, а его квартира похожа на музей. Везде – картины и скульптуры, созданные пенсионером-парашютистом. Во дворе стоял его любимый старый велосипед с одной педалью. Когда-то Алексей Николаевич работал механиком на быткомбинате, тогда ему пришлось объездить на велосипеде весь Волновахский район.

Фотокнига The Other Hundred – международный фотопроект, который был задуман как альтернатива списку Forbes топ-100. В этом проекте – истории сотни людей из 100 стран мира, которые, несмотря на отсутствие богатства и славы, имеют полноценную жизнь, о которой стоит знать.

Источник: Костянтин Буновський / Reporters