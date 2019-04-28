Без Пятова и Тайсона: «Шахтер» обыгрывает «Мариуполь» (Фото). Новости

Сегодня, 28 апреля, в Мариуполе состоялся футбольный матч между ФК «Мариуполь» и ФК «Шахтер». Итог игры – 0:1 в пользу «горняков».

В субботу «Шахтер» совершил перелет в Запорожье, откуда на автобусе добрался до Мариуполя. Большая группа «горняков» не смогла принять участие в матче. Тайсон дисквалифицирован, Андрей Пятов и Тарас Степаненко получили повреждения в классико, а Марлос и Майкон восстанавливаются после операций.

До сегодняшнего боя всего «Шахтер» сыграл с «Мариуполем» (ранее – «Ильичевец») 40 матчей, и в 37-ти из них победил, а трижды фиксировалась ничья.

Сегодняшний матч на стадионе им. Владимира Бойко начался в 14:00. На 12-й минуте «Шахтер» открывает счет: Мораес отдал направо, Болбат прострелил во второй темп, Коваленко пропустил мяч, а Нем в касание направил в левый угол.

На 22-й минуте от подачи Болбата мяч попал в поднятый локоть Горбунова. Судья назначил пенальти, который «горняки» не смогли реализовать – Мораес с точки пробил мимо.

В итоге счет так и остался с первого тайма – 0:1. Победа «Шахтера».

По материалам сайта ФК «Шахтер»