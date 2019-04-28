Пушилин с семьей, Пасечник – с администратором: Как праздновали Пасху в «ДНР» и «ЛНР» (Фото). Новости

Сегодня, 28 апреля, в «ДНР» и «ЛНР» прошли пасхальные празднества.

В «ДНР» главные торжества состоялись в Донецке в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Сюда сегодня прибыл Благодатный огонь, который 27 апреля сошел в Иерусалиме в Храме Гроба Господнего. Украинская православная делегация привезла огонь в Киев, а затем передала по всем епархиям страны, в том числе, на неподконтрольную украинской власти часть Донбасса.

Также в Донецке прошли богослужения в Храме святого апостола Андрея Первозванного.

При этом «глава ДНР» Денис Пушилин отмечал Пасху не в Донецке. Вместе с семьей он посетил пасхальное богослужение в Свято-Николаевском храме в поселке Ясиновка, расположенном в городе Макеевка.

Свято-Николаевский храм в Ясиновке считается одним из старейших на Донбассе. Деревянная церковь на месте будущего храма была возведена в конце XVIII в., а сам храм – в 1811 году. С 1936 года помещение было отдано под клуб. Богослужения здесь возобновились в 1943 году, а в начале 2000-х прошла реконструкция здания.

В «ЛНР» основные торжества состоялись в ночь с 27 на 28 апреля в Свято-Петропавловском кафедральном соборе Луганска.

Ночное пасхальное богослужение в Свято-Петропавловском соборе посетил и «глава ЛНР» Леонид Пасечник. Его сопровождала руководитель «администрации главы ЛНР» Ольга Бас.

В неподконтрольном украинской власти городе Ровеньки (Луганская обл.) празднества прошли в кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня вечером сюда прибудет Благодатный огонь, который начнут раздавать верующим 29 апреля.

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