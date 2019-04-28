На передовой: Военные показали яркую весну и Пасху на Донбассе (Фото). Новости

Военные, которые защищают Украину на Донбассе, также сегодня, 28 апреля, встретили Пасху.

В 93-й ОМБр «Холодный яр» сегодня вместе проводили службу на передовой сразу два капеллана – представитель протестантских церкви Александр Петрушкевич и представитель Православной церкви Украины Максим Чебан. «Они решили продемонстрировать, что наша сила - в единстве, поэтому проводят обряд вместе. Поэтому, и вместе – во взаимодействии со всеми боевыми подразделениями, с поддержкой волонтеров, добровольцев и просто людей, которым не безразлична судьба страны – должны достичь мира, не потеряв при этом Украина», – констатируют бойцы 93-й бригады в своем поздравлении с Великоднем на Facebook.

А военные повара Анна и Татьяна подготовили к Пасхе 300 крашеных яиц, а также праздничный обед – оливье, котлеты, тешеная картошка. В бригаду кулечи привезли из разных регионов Украины, и даже дети из прифронтового поселка передали свои поздравления украинским защитникам. Военные шутят, что выпечки столько, что ею можно не только наесться, но и боевые укрепления сформировать.

Оперативное командование «Восток» Вооруженных Сил Украины тоже продемонстрировало в Facebook моменты, связанные с празднованием Пасхи на передовой.

Также пресс-служба «Востока» опубликовала весенние фото с передовой позиции в районе шахты «Бутовская» («Бутовка», направление Донецка и Макеевки).

Как сообщалось ранее, в этом году впервые за последние годы на линии фронта не только не соблюдалось «пасхальное перемирие», о его введении даже не смогли договориться в Минске.

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