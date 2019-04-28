Автоматический перерасчет пенсий в 1 апреля: О системе начисления рассказали на Донетчине. Новости

В Украине с 1 апреля органами Пенсионного фонда производится автоматический перерасчет пенсий без дополнительного обращения граждан. Об этом рассказала начальник Константиновско-Дружковского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Донецкой области Наталья Полякова.

Так, проведение перерасчета предусмотрено абзацами 1-3 ст. 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». По словам Поляковой, указанная правовая норма предусматривает следующие перерасчеты пенсий:

с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии;

с учетом страхового стажа после ее назначения (предыдущего перерасчета) не ранее чем через 2 года после назначения (предыдущего перерасчета) – в случае, если застрахованное лицо после назначения (перерасчета) пенсии имеет менее 24 месяца.

Условия проведения перерасчета:

пенсия назначена до 04.2017 года;

пенсия назначена на условиях или порядка определенных законом: по возрасту, по инвалидности, льготные пенсии, по выслуге лет (при условии, что пенсионер достиг пенсионного возраста).

от последнего месяца, зачисленного в страховой стаж до 01.03.2019 года прошло не менее 24 календарных месяцев.

В страховой стаж будут засчитаны не учтенные периоды страхового стажа, начиная с 01.01.2004 года (но не ранее месяца, в который уже учтен страховой стаж) по 28 февраля 2019 года.

Перерасчет производится как тем, кто работает, так и пенсионерам, которые не работают.

Страховой стаж – период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

Для автоматического пересчета использованы индивидуальные данные персонифицированного учета.

Получателям пенсий по выслуге лет, которые не достигли пенсионного возраста, такие перерасчеты будут проводиться после достижения пенсионного возраста.

Пенсионеры, которые вышли на пенсию после 1 апреля 2017 года, по-прежнему будут иметь право обратиться за перерасчетом с соответствующим заявлением в органы Фонда после того, как с даты назначения (или последнего перерасчета) истечет 2 года, или такой перерасчет будет проведен в автоматическом порядке с апреля следующего года.

При этом, согласно ст. 45 Закона, перерасчеты по заявлению проводятся в следующие сроки:

с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом пенсии, если соответствующее заявление со всеми необходимыми документами подано им до 15 числа включительно;

с первого числа следующего месяца, если заявление со всеми необходимыми документами подано им после 15 числа.

«Согласно ст. 42 Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" перерасчеты будут проводиться по состоянию на 1 апреля каждого года для тех пенсионеров, которые будут иметь право после отработки 24 полных месяца с уплатой не менее минимального страхового взноса. За эти месяцы перерасчет будет проводиться автоматически, но это не лишает людей возможности обращаться лично в любое время в органы фонда и проводить такие перерасчеты по их личному заявлению», – объяснила Наталья Полякова.

Кроме того, 1 марта этого года уже был проведен автоматический перерасчет пенсий в соответствии с инфляцией и ростом зарплат в стране. «Формула перерасчета остается неизменной. Она была применена для осовременивания пенсий в октябре 2017 года, по ней рассчитываются вновь назначенные пенсии и по ней автоматически будут пересматриваться пенсии ежегодно. Эта формула учитывает стаж, то есть года уплаты социальных взносов, уровень заработной платы, которую получал пенсионер и уровень средней заработной платы по стране. Это специальный показатель для расчета пенсионных выплат. И именно он будет теперь ежегодно увеличиваться, а значит и будет увеличиваться и размер пенсий», – подытожила Наталья Полякова.

Источник: АКМЦ

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