Подконтрольный Донбасс: Пасху отметили в столицах Донецкой и Луганской областей (Фото). Новости

Пасхальные празднества прошли сегодня, 28 апреля, в административных столицах подконтрольной украинской власти части Донецкой области – городе Краматорске, и Луганской области – в Северодонецке.
Так, в Северодонецке главные празднества в ночь с 27 на 28 апреля прошли в Христо-Рождественском кафедральном соборе. Как отмечает пресс-служба Северодонецкой епархии, пасхальное Евангелие читалось на 7-ми языках – греческом, иврите, латинском, английском, украинском, русском и церковно-славянском. После богослужения были освящены куличи и крашенки, принесенных верующими города.
Фотограф Дмитрий Алимкин показал, как отмечали Пасху в Храме Рождества Пресвятой Богородицы, расположенном в районе Новый Свет города Краматорска.
А накануне праздника школьники Краматорска украсили деревья писанками, которые изготовили на уроках творчества.
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