Пикники, не отходя от храма: В Мариуполе православные празднуют Пасху (Фото). Новости

Сегодня, 28 апреля, с раннего утра в православные храмы Мариуполя начали стекаться принаряженные горожане. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», на пасхальное Всенощное бдение колокола начали сзывать прихожан незадолго до полуночи 27 апреля.

Основная же часть православных горожан отправилась в храм утром, чтобы посвятить пасхальные куличи, крашенки и другие продукты.

Традиционно тысячи мариупольцев пришли к Свято-Николаевскому храму в Приморском районе. Проводя обряд освящения, батюшка не жалел святой воды, щедро окропляя ею и праздничную снедь, и самих прихожан. После освящения многие люди шли в храм, чтобы поставить свечки за здоровье близких, заказать литургию, перекреститься возле иконостаса.

А, закончив с торжественным обрядом, горожане устраивали пикники тут же, не отходя от храма – в Приморском парке.

На всех скамейках и на зеленых лужайках– повсюду можно было увидеть разговляющихся жителей столицы Приазовья, поднимающих бокалы за Великодень.

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