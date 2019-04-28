«Балет» кранов и гранд-опера: В Мариуполе показали уникальную постановку (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на территории Азовского судоремонтного завода прошла постановка гранд-оперы Νερό. Уникальный проект, сделанный специально к фестивалю современного искусства ГогольFest («Гогольфест»). Режиссером музыкально-театрального шоу выступил Влад Троицкий. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, попасть непосредственно на судоремонтный завод смогли лишь 500 человек. Все остальные могли наблюдать действие на большом экране, установленном в Городском саду.

Своеобразной прелюдией к опере стал «балет» кранов. По задумке организаторов, 5 портовых кранов, исполняя синхронный танец, рассказали своеобразную историю любви. Помогала прочувствовать эту историю живая музыка. Управляли кранами работницы судоремонтного завода. «Наша задача состояла в том, чтобы сделать из ежедневной работы этих прекрасных женщин поэзию. Мы показываем историю любви к своей работе, к морю, к небу, к жизни», – рассказал один из организаторов Вальдемар Клюзко.

Главное действие проходило в доке. Здесь прошла сама опера. «В постановке были задействованы, как киевские, так и мариупольские актеры. Свет, музыка композиторов Романа Григорива и Ильи Разумейко и хореография создали уникальный эффект. Наиболее пугающим моментом стало затопление дока», – говорится в сообщении.

Отмечается, что как таковой линейной истории в опере не было. По словам Влада Троицкого, главное – это чувственный сюжет. «Впервые мы попали на этот завод летом. Потом готовилась музыка. Физически мы готовили оперу 3 последних дня. Главный ее смысл – это очищение и вера», – рассказал режиссер.

Напомним, 26 апреля в Мариуполе стартовал фестиваль современного искусства ГогольFest («Гогольфест»), который продлится до 1 мая.

Как сообщалось ранее, ГогольFest будет проходить в Мариуполе на 8 локациях и состоять из несколько программ – театральной, музыкальной, образовательной, хореографической и визуальной. В границах виртуального треугольника (Городской сад, Театральный сквер, ДК «Молодежный») размещено 20 визуальных площадок. Впервые в регионе будет представлена мощная театральная программа, включающая 7 иностранных спектаклей, 16 событий, 3 международные резиденции.

А в рамках музыкальной части ожидается выступление коллективов, рок-групп, и выступление главного гостя фестиваля – украинской певицы Jamala.

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