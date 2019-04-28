Полмиллиарда долларов за полдня: На Лондонской бирже обвалились акции олигарха Жеваго . Новости

Из-за скандала с аудиторами акции железорудного компании Ferrexpo обвалились на Лондонской фондовой бирже. Вследствие чего народній депутат Украины Константин Жеваго потерял в течение нескольких часов 500 млн долл., передает «Сегодня.ua».

По данным Financial Times, причина произошедшего в связи Жеваго с благотворительным фондом Blooming Land. Этот фонд подозревают в нецелевом использовании денег, потраченных якобы на благотворительность.

Международная аудиторская компания, которая проверяла эти сделки, внезапно наотрез отказалась от сотрудничества. Это сказалось и на работе фонда и на компании Ferrexpo, принадлежащей Константину Жеваго.

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Отметим, что в Украине с Жеваго хотят снять депутатскую неприкосновенность. Национальное антикоррупционное бюро подготовило соответствующее представление. Подозревают, что депутат подал недостоверную электронную декларацию.

Напомним, что ранее акции британской горнорудной компании Ferrexpo c активами в Украине рухнули на Лондонской фондовой бирже (LSE) на сообщении о потере доступа компании к свободным денежным средствам находящимся в банке своего мажоритария Константина Жеваго «Финансы и Кредит». Банк «Финансы и Кредит» был основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен, народный депутат и CEO горнорудной компании Ferrexpo Жеваго. Банк был объявлен банкротом.

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