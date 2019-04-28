Купались, загорали, жарили шашлыки: Мариупольцы отмечали Пасху на берегу Азовского моря (Фото). Новости

В Мариуполе сегодня, 28 апреля, в Великодень берег Азовского моря превратился в огромную пикниковую поляну. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», горожане с пасхальными корзинками в руках спускались к морю широким потоком.

На берегу буквально яблоку негде было упасть. В беседках, на скамеечках, на песке – повсюду расположились празднующие, поздравляющие и просто отдыхающие мариупольцы. Кто-то на солнечном пляже ловил первый загар, кто-то – отважно плескался в пока еще холодных волнах Азовья, кто-то – наслаждался морем и весной, разбив праздничную поляну.

Последних было особенно много: некоторые любители пикников даже принесли на пляж столики и раскладные кресла. А соленый запах моря смешался с ароматом жарящегося на переносных мангалах мяса.

Вместе со взрослыми удовольствие от отдыха на морском берегу получала детвора. Малыши с упоением играли в мяч, делали песочные паски и запускали воздушного змея.

Как сообщалось ранее, сегодня утром многие жители Мариуполя начинали разговляться сразу после богослужений в храмах – в ближайших городских парках.

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