Впервые с начала войны: Благодатный огонь прибыл из Украины в «ДНР» и «ЛНР» (Видео). Новости

Впервые с начала боевых действий на востоке страны Благодатный огонь передали и на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса, передает телеканал «Украина».

Первоначально из Иерусалима он прибыл в Киев, а далее его передали через линию противостояния – в Донецк, где сегодня, 28 апреля, Благодатный огонь загорелся на свечах православных с надеждой на мир.

По мнению лидера оппозиции народного депутата Вадима Новинского – это символический шаг к объединению украинцев с обеих сторон линии противостояния. Донецкая и Мариупольская епархии, несмотря на боевые действия на Донбассе, остаются единой церковью. Новинский уверен, что именно с духовного начинается и государственное объединение.

«Христос говорил, что есть только один признак христианина – это любовь. И если мы способны любить ближнего, если стремимся любить своего врага, значит, мы действительно идем по пути евангельскому», – прокомментировал управляющий делами УПЦ Антоний Паканич.

«Иерусалим и Храм Гроба Господнего – это центр Вселенной. Здесь проходит весь путь от страданий к пасхальной радости. И прикоснуться к этому, находится здесь, наполнить свое сердце радостью, думаю, это желание любого православного христианина», – отметил Новинский во время посещения Иерусалима, где наблюдал таинство схода Благодатного огня.

Как сообщалось ранее, сегодня Благодатный огонь передавали православным в Донецке в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. А в «ЛНР» иерусалимское светило прибудет лишь вечером, и его начнут раздавать завтра.

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