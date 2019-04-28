Хоры, ансамбли и бесплатные угощения: В Славянске прошли массовые гуляния по случаю Пасхи (Фото). Новости

Сегодня, 28 апреля, на центральной площади Славянска (Донецкая обл.) состоялось массовое празднование Пасхи.

Как рассказал «Донецким новостям» пастор церкви «Преображение Господне» Александр Павенко, на празднике собрались представители евангельских церквей Славянска и Славянского района.

«Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но мы вышли одной колонной, чтобы чем-то скрасить жизнь в нашем городе, прославить нашего Бога спокойной мирной ходой с возгласом "Христос Воскрес"», – рассказал пастор.

Церкви подготовили обширную более чем двухчасовую праздничную программу с выступлением взрослого и детского хоров, музыкальных ансамблей.

Во время мероприятия всех бесплатно угощали горячими кофе и чаем, приготовленными на полевой кухне. А к напиткам прилагались сладкие подарки – конфеты, бублики и печенье.

Александр Павенко отметил, что их церковь также занимается и социальной работой, оказывает помощь как гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, так и переселенцам. «Каждое воскресенье к нам приходит до 50-ти переселенцев. Мы их поддерживаем, стараемся помочь. Очень хотелось бы, чтобы люди не испытывали крайней нужды», – поделился пастор.

Дьякон церкви «Преображение Господне» Петр Власовец отметил, что работу по помощи переселенцам церковь проводит совместно с городскими властями с 2014 года. «Люди регистрируются в управлении соцзащиты, потом передаются списки нам и мы звоним им и приглашаем. Мы выдаем им одежду и продукты питания. Уже более чем 35 тысяч человек с 2014 года мы помогли», – сказал Петр Власовец.

В праздничные дни на центральной площади организована работа детских аттракционов, торговля сладостями и сувенирами. Уже включили знаменитый славянский фонтан. Так что пришли и те, кто просто захотел провести на площади воскресный вечер.

Как сообщалось ранее, сегодня пасхальные богослужения прошли во всех храмах Славянска – как Украинской автокефальной православной церкви, так и Московского патриархата.

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