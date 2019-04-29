В Донецке: На «Донбасс Арене» залатали дыру (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке наконец-то зашили разбитый степлопакет в остеклении стадиона «Донбасс Арена».

Отметим, что в 2014 году район стадиона неоднократно подвергался обстрелам в виду того, что рядом в здании выставочного центра «Экспо Донбасс» находилась база одного и военного формирования «ДНР». С крыши «Экспо Донбасса» велся обстрел по направлению аэропорта. Причем Выставочный центр находился вблизи жилых домов, также к нему примыкали Донецкий областной краеведческий музей и Дворец молодежи «Юность». Эта часть города сильно пострадала в ходе боевых действий.

20 октября 2014 года во время очередного обстрела на «Донбасс арене» взрывной волной были повреждены западная и восточная части стадиона, в результате часть стеклянного фасада сооружения частично обрушилась.

В октябре 2014 года

После захвата «Донбасс Арены» местные «власти» так и не восстановили стеклопакет. И периодически в остеклении «зияла» неприглядная дыра. В марте 2019 года данное место опять имело неприглядный вид. «Этот проем затянули полиэтиленом, он порвался, потом – сеткой, теперь и сетка разорвалась и улетела, с месяц этот проем открытый стоит. Мы тоже обсуждали, гуляя по парку, когда они затянут этот проем чем-то, там же еще мебель стоит, зал для журналистов», – сообщала в начале апреля одна из дончанок.

В апреле 2019 года

После обсуждения «дыры» в соцсетях к концу апреля проем все-таки затянули, опять сеткой.

«Буквально еще месяц назад я проезжал здесь, и была еще дырка. Сейчас ее залатали. Полностью отсутствует стеклопакет», – говорит дончанин, демонстрируя состояние стадиона на данный момент.