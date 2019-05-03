Браконьеры, разбитые паркоматы и нет букв: Житель Донецка показал нынешнее состояние «Донбасс Арены» (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец прогулялся вокруг стадиона «Донбасс Арена».

Он напомнил, что «Донбасс Арена» в 2012 году принимала Чемпионат Европы по футболу. «С начала боевых действий стадион стал основой Гуманитарного штаба Рината Ахметова, и здесь была основная база раздачи гуманитарной помощи. Сюда приезжали фуры с гуманитаркой, все складировали, здесь также был склад. Но спустя какое-то время местные власти решили стадион национализировать и решили, что пенсионерам гуманитарка все-таки не нужна. Хотя в свое время пенсионеры только на нее и выживали», – говорит дончанин.

Полтавец прошелся в зону касс, где до сих пор сохранились объявления Гумштаба, но сами кассы с 2014 года не работают.

Он сразу обратил внимание, что сейчас все паркоматы на въезде разбиты.

Полтавец констатировал, что инсталляцию «FCSD» (аббревиатура названия ФК «Шахтер» на английском языке – Football Club Shakhtar Donetsk) у входа в парк так и не вернули обратно. В апреле 2018 года по распоряжению «власти» Донецка буквы демонтировали без объяснения причин. После того, как в соцсетях поднялась волна недовольства, «мэрия» попыталась оправдаться: мол, объект был исписан вандалами и его забрали на реставрацию. Но в мае того же года буквы были обнаружены сваленными на заднем дворе стадиона, напротив входа в фан-зону со стороны ДК «Юность».

Возле стадиона в качестве ландшафтного дизайна был создан искусственный водоем, в котором раньше плавали утки. «Также здесь рыба была. Например, карпы кои красные (декоративная разноцветная рыба, выведенная из амурского подвида сазана, – ред.). И замечал я, если честно, рыбаков. Сидели они тут прятались – ловили или не ловили, я не знаю, но, наверное, что-то ловили. И сейчас кое-где пузырьки идут – рыба есть», – рассказывает Игорь.

Примечательно, что и сейчас здесь ловят рыбу, но делают это уже не скрываясь – сами нынешние сотрудники стадиона. Так, дончанин заметил одного из таких рыболовов. «Подошел я к этому рыбаку. У него на жилетке написано "Терминал сервис". Видать, он здешний сотрудник. Сидит рыбу ловит. Я камеру не стал включал. Говорю ему: ты то тут, браконьерничаешь? Говорит – не. Но сидит с кормушкой, тормозок у него. Видать, работы нет, стадион стоит, решил парниша рыбку половить. Ну, вот так, прямо возле стадиона, в искусственном водоеме, куда была запущена рыба. Голодный, блин», – возмущается дончанин.

При этом около пруда установлена информационная табличка, запрещающая лов рыбы.

«На плитке какие-то дебилы крутят тут "пятаки" – остались круги от резины. Заезжают на машинах. И дальше такой же круг», – обращает внимание Полтавец.

30-тонный гранитный «футбольный» мяч у входа на стадион сейчас недвижим. А ведь это самый большой вращающийся мяч в мире. Его диаметр составляет более 2,7 метра. Ранее он вращался под давлением двух струй воды и благодаря идеально круглой форме. Отклонение формы гранитного мяча от формы идеального шара составляет менее 0,1 мм. С началом военных действий в Донецке мяч впервые запустили в июле 2015 года.

«Если сказать честно, то на территории работает достаточно много рабочих – сажают цветы, убирают мусор. За территорией ухаживают, это видно – кустики подстрижены, газончики подстрижены. Очень, очень много урн, и нет мусора – местная администрация за этим бдит», – комментирует Игорь.

«Ну, что я могу сказать о тебе, "Донбасс Арена"? Как и о Донецке. Красивая – ну, а толку-то теперь с нее – никакого, абсолютно. Стоит себе огромное здание. Пока стоит, пока не рушится. В плане отдыха – да, сюда можно прийти погулять, походить, посидеть на лавочке. Ну, а как объект, который строился для проведения международных матчей, стадион уже всё… Я думаю, не скоро здесь заиграют какие-то известные команды и из других стран мира», – резюмирует разочарованный дончанин.

Напомним, что построенная в 2009году за $400 млн донецкая «Донбасс Арена» может вместить почти 53 тысячи зрителей. Стадион принимал матчи Евро-2012. С началом вооруженного конфликта лучший стадион Восточной Европы стал логистическим центром и одним из пунктов выдачи помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Работу центра ежедневно обеспечивали 500 волонтеров, среди них – бывшие звезды «Шахтера», болельщики, учителя и шахтеры. 28 февраля 2017 года работа логистического центра на «Донбасс Арене» была заблокирована представителями «ДНР», а немногим позже и вся деятельность Гумштаба на неподконтрольных территориях.

Как сообщалось ранее, при «ДНР» в конце мая 2018 года на «Донбасс Арене» снова заработал музей ФК «Шахтер», по стадиону проводят экскурсионные туры. Также здесь работает фан-кафе, но посетителей в нем мало. В апреле 2018 года в парке стадиона демонтировали инсталляцию FCSD (аббревиатура названия ФК «Шахтер» на английском языке – Football Club Shakhtar Donetsk), и вместо футбольной команды появились поздравления с майскими праздниками с символикой «ДНР». Осенью 2017 года в Донецке на мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации

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