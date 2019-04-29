Ночная прогулка: Как выглядит Донецк в комендантский час (Видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», прогулялся по городу в период действия комендантского часа. Свою прогулку он совершил в ночь с 26 на 27 апреля.

«Я иду по городу. У меся сейчас на часах 00:30. Иду по Бульвару Пушкина. Сделаю экскурсию – как выглядит наш город Донецк в ночное время», – анонсирует он свое «путешествие».

После бульвара Пушкина дончанин вышел на площадь Ленина и далее прошелся по центральной улице Артема. Завершил он свою прогулку в 01:15 на пересечении ул. Артема и пр-та Богдана Хмельницкого.

Напомним, что в «ДНР» (как и в «ЛНР») комендантский час действует уже почти 5 лет, с лета 2014 года. Ужесточенный режим, когда на улицу можно выходить только при наличии спецпропуска, начинается в 23:00 и заканчивается в 5:00. Местные жители регулярно поднимают волну возмущений против КЧ, на что «власти» им отвечают – «у нас война». Жители же в свою очередь парируют, что на подконтрольной Украине части Донецкой области «тоже война», но там не вводили комендантский час. Особенно трудно мериться с жизнью «как в тюрьме» молодежи.

Также, в частности, дончане подметили, что угон автомобилей, кражи из автомобилей, ограбления магазинов, гаражей и пр. происходит именно во время КЧ.

В феврале 2019 года в Донецке даже планировали акцию «Забей на комчас», однако она так и не состоялась.

В «ДНР» еженедельно проводятся «облавы» по городу в поисках нарушителей КЧ, за два дня таких проверок задерживают от 250 до 600 человек. Например, за 2018 год задержали 34 тыс. человек.

Также жителей возмущает, что часто «скорая» отказывается выезжать на вызов в КЧ, общественный транспорт работает до 20:00-21:00, т.к. водителям тоже нужно успеть добраться домой, также до 21:00 работают аптеки, и ночью негде приобрести лекарства в случае острой необходимости.

При этом в «ДНР» наказание за нарушение комчаса жестче, чем в «ЛНР». Так, в «ДНР» за первое нарушение КЧ задерживают и держат в «отделении МВД» до 9 часов утра, второе нарушение – уже арест на 15 суток, с привлечением к работам, вплоть до рытья окопов. А в «ЛНР» нарушение режима комендантского часа на один час и более для гражданских лиц «влечет наложение административного штрафа в размере от 500 руб. (209 грн по курсу местного банка) до 2 000 руб. (836 грн) или обязательные работы на срок от 20 до 40 часов». Но жители «ЛНР» считают, что и штрафы – это слишком жесткое наказание.

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