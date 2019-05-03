В «ДНР»: Как сейчас выглядит Саур-Могила (Фото). Новости

Блогер Иван Лихачев прогулялся по руинам мемориального комплекса «Саур-Могила», расположенном в неподконтрольном украинским властям Шахтерском районе Донецкой области.
Мемориал был разрушен в результате боевых действий на Донбассе в августе 2014 года. На входе по-прежнему расположены несколько единиц техники времен Второй мировой войны.
Поднимаясь на вершину мемориала, блогер также показал, как сейчас выглядят памятники, посеченные и разрушенные снарядами.
На вершине мемориала с кургана Саур-Могила открывается панорама стратегической высоты, где в период Второй мировой войны были расположены укрепления Миус-фронта. После нее – на Саур-Могиле был создан мемориальный комплекс. Этот курган входит в состав регионального ландшафтного парка «Донецкий кряж».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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