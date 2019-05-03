Ковры на стене и коты: В Донецке показали самые креативные кофейни (Фото). Новости

Жительница неподконтрольного украинской власти Донецка Ирина прошлась по своим любимым кофейням, расположенным в центре города. Также выбор заведений был обусловлен рекомендациями ее друзей.

Она посетила 5 кофеен, некоторые из них (как часто в «Л-ДНР») открылись на базе работавших и в довоенное время заведений и незаконно используют бренды известных торговых марок. Некоторые – самобытные, сформировались после 2015 года.

Цены примерно везде одинаковые:

эспрессо (30 мл) – 40-44 руб. (16-18 грн по местному курсу валют);

американо (200 мл) – 54 руб. (22 грн);

американо (340 мл) – 65-70 руб. (27-29 грн);

капучино (180 мл) – 65-70 руб. (27-29 грн);

латте (200 мл) – 79-80 руб. (32-33 грн);

латте (300 мл) – 75 руб. (31 грн);

латте (340 мл) – 88-100 руб. (36-41 грн).

Два кофе (латте с сиропом и американо) и два небольших десерта обходятся чуть более 300 руб. (123 грн).

Сеть кафе «Lavazza». Ирина отмечает, что кофе здесь вкусный, «но пенка на латте – не стойкая, ее совсем мало». «Десерт – вкусный, кексик вообще как домашний. Десерты как покупные (торты), так и собственная выпечка (мафины)», – дополнила она.

По стоимости это самое дорогое из пяти заведений, которые посетила Ирина с другом: 2 кофе (латте с сиропом и американо) + 2 десерта (мафин и кусочек бисквитного торта) = 330 руб. (135 грн).

«Относительно стиля – здесь все намешано. Здесь и деревянные стены с ковром на них, и светлые стены с искусственными цветами, и какая-то восточная плитка. Все по отдельности – вроде как круто, но когда это все вместе – мне, например, не понятно», – оценила девушка.

Особенность заведения – на плазме демонстрируются фото клиентов, которые посетили кофейню и выложили свои фото в Инстаграмм с хэштегом.

Кофейня «Мечтатели». «По интерьеру. Наверное, это одно из моих самых любимых заведений Донецка. Стильно. И вкусно», – прокомментировала Ирина.

2 кофе (латте без сиропа и американо) + 2 десерта (чизкейк и бисквитный торт) обошлись «300 руб. с копейками» (123 грн).

Кофейня «Сливки». «Здесь самый вкусный "Киевский торт"», – анонсирует Ирина, причем в меню данное блюдо указано просто как «Фирменный торт».

Она сразу предупреждает, что у данной кофейни площадь небольшая, «тут мало места – 6 столиков». «Кофе вкусный. За 2 кофе (латте с сиропом и американо) и один десерт (фирменный тортик) мы заплатили 300 руб. с копейками. Но это самый вкусный десерт на свете. По интерьеру – хорошо, уютно. Очень тепло. Но нет гардероба – просто вешалка. И очень-очень грязные диваны – сделайте что-нибудь», – детализировала посетительница.

«Coffe dropr» – это первое заведение, из всех ранее отмеченных, где кофе на вынос подавали в фирменных бумажных стаканах. Во всех прежних – напиток наливают в обычные белые бумажные стаканы, на которых стоит штамп-логотип заведения. «Здесь же хотя бы стаканчики цветные», – заметила Ирина.

«Цены здесь такие же, как и везде. Мы выпили латте с сиропом и американо – 150 руб. Если бы мы взяли десерт, как в прежних кофейнях, то за кусок торта мы бы заплатили еще 150 руб. Но здесь, как нам сказали, делают упор не на десерты, а на вкусный кофе. Места здесь не много, но и не мало. По интерьеру – кофейня не уютная, а практичная. Но столик липкий – плохо протирают», – дополнила она.

«Котофейня» – администраторы не развивают это заведение в соцсетях, поэтому в Донецке данная кофейня не так известна, хотя и расположена в центре города. Стилистика заведения – «кошачья», в ней все посвящено котам и кошкам (но с животными вход воспрещен). И даже официантки ходят с «ушками» на голове. «А мальчики у нас без ушек, потому что они на нас смотрятся как рожки», – пояснил бармен.

«Как и в "Сливках" (в "Сливках, конечно, совсем грязные) – здесь чуть-чуть пятнышки на диванах. Но здесь пятнышек почти не видно», – оценила интерьер Ирина.

Еще из нюансов заведения – в «Котофейне» подают не только десерты, но и «мясные» блюда – бутерброды, небольшие пиццы и т.д. «Взяли латте, американо и "пиццку" – заплатили 200 руб. (82 грн, – ред.). У латте слабая пенка, а сиропа добавили достаточно. Хотя латте вкусный. В американо попросили одну ложечку сахара. Вот американо, из всех прежних кофеен, здесь – сначала поставили на последнее место, потом распробовали, оказался нормальный кофе. По интерьеру – здесь тихо, уютно, помещение расположено на цокольном этаже», – прокомментировала дончанка.

Мнение подписчиков Ирины в соцсетях не всегда совпадало с ее оценками:

Андрей: «Не понятно, почему вокруг "Мечтатели" такой ажиотаж! Интерьер там очень холодный, уютом и не пахнет. Еще и уединения – ноль. Один зал, где все друг на друге. Есть официант, черненький, который часто грубит (все разы, как заходили с товарищем за кофе). И постоянно толпа на входе – вечно проталкивались. Это самая неприятная кофейня на бульваре Пушкина»;

Наталья: «Самою любимое – "Мечтатели". Кофе там супер!»;

Наталья: «Самою любимое – "Мечтатели". Кофе там супер!»; «Chameleon»: «Для меня пока что на первом месте "Сливки". В "Мечтателях" очень красиво, но смущает большое количество людей практически на открытом пространстве, никакой уединенности. В "Сливках" же более интимная обстановка, если можно так сказать»;

Анастасия: «В "Сливках" обычно никто не приносит к столу ваш заказ. В этом плане самообслуживание. Кстати, понять качество кофе хорошо можно по американо или эспрессо. В латте не чувствуется горький (перепаленный), кислый и т.д. кофе».

«О, Донецк ещё держится. Сделайте обзор на 2 оставшихся кофе-автомата в Снежном очень интересно», – отметил Виктор, проживающий в «глубинке» «ДНР».

Напомним, как рассказал бармен одной из кофейни, расположенной в «проходном» месте Донецка, доход заведения упал в 6-7 раз с довоенным периодом. Сейчас в городе кофе среднего уровня воспринимается покупателями уже как «выше среднего».

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