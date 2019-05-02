Центральный фонтан, набережная Кальмиуса, планетарий: Как сегодня выглядит Донецк (Фото). Новости

Блогер Ирина побывала в центральной части неподконтрольного украинским властям Донецка. Сквер, планетарий, набережную Кальмиуса и другие значимые места Ирина показала в соцсети.

В частности, женщина показала, как сегодня выглядят центральные улицы в Донецке, главный фонтан города в Ворошиловском районе.

Также она показала сквер «Сокол», планетарий, гостиницу вблизи планетария.

И набережную Кальмиуса, а также мост через реку.

Кроме того, блогер побывала на стадионе «Кировец» (Кировский р-н).

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