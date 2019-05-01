В соцсети показали, как сегодня выглядит дорога в прифронтовой город Курахово (Фото, видео). Новости

К Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) из Новоселидовки ведет хорошая дорога. Автотрассу показал в соцсети пользователь Алексей Срибяник.

«Отличная трасса, значит – отличный хозяин», – прокомментировал видео Алексей.

На дороге, как видно в ролике, – интенсивное движение легковых и грузовых авто. Трасса отремонтирована в 2018 году, и после зимы, в конце апреля 2019 года она выглядит так же, как и сразу после завершения ремонта. Единственное, что обновлено дорожниками после зимы – разметка.

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