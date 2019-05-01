Я такую бутылку с детства хотела: Жительница Донецка показала рынок «Соловки» (Фото). Новости

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующаяся под ником «Mila Bali» в социальной сети, посетила рынок «Соловки» в Ленинском районе города. О том, что продают на рынке, а также о своих покупках она рассказала в соцсети.

«Колхозный рынок "Соловки", Донецк. Поехать бы туда по хорошей погодке, а сейчас что есть – то есть. Но, несмотря на это, купила себе в интерьер обновку и присмотрела кое-что на следующий раз», – прокомментировала свою поездку дончанка.

На рынке дончанка показала птиц и животных, выставленных на продажу: это кролики, индюки, голуби, цыплята, собаки, утки, куры.

На многих рядах продают инструменты, садовый инвентарь. На рынке можно найти посуду, рассаду, новую деревянную кухонную мебель, игрушки, бижутерию, одежду, антикварные монеты и иные предметы. Товары продают как на прилавках, так и раскладывают на клеенке, прямо на земле.

Женщина приобрела бутылку из-под армянского коньяка с родной крышкой. «Я такую бутылку с детства хотела. У кого-то были в гостях, с мамой, наверное – где-то я видела такую бутылку. Когда я ее увидела (на рынке), то не могла себя сдержать… Очень рада, что купила», – поделилась она.

По словам жительницы Донецка, на «Соловках» можно недорого купить и продукты. В частности, она взяла тюльку копченую и яблоки по 50 руб. (20,5 грн по местному курсу на 1.05.2019) за кг.

Копченая рыба насыпана большой горой на прилавке. Кроме того, в продаже есть сушки, семечки, фрукты.

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