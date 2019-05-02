Это иллюзия: Лидер «русской весны» в «ДНР» высказался о Минских соглашениях. Новости

После февраля 2015 года Минские соглашения никто не собирался выполнять, их роль заключалась только в одном – остановить активную фазу войны. Об этом в ходе своей интернет-конференции заявил один из основателей «Донецкой народной республики», первый «глава народного совета ДНР» Андрей Пургин.

«Те события, которые происходили 19 сентября [2014 года], очень удобно от них на сегодняшний день открещиваться. Нужно иметь определенную политическую волю, чтобы признавать очевидное. На тот момент весь наш верховный совет, который сейчас не любит это вспоминать, проголосовал фактически единогласно за эти соглашения», – сказал он.

«Это был момент, когда остановили войну в открытой ее форме», – продолжил Пургин.

По его словам, после 2014 года Минские соглашения «превратились в определенный фарс». «Это превратилось в картинку в телевизоре, которая постоянно обещала людям быстрое решение вопросов. это была большая ошибка. Бесконечное акцентирование внимания на дипломатическом и техническом процессе в Минске привело к тому, что каждый день люди включали телевизор и ожидали от Минских переговоров каких-то прорывов. Но этих прорывов не происходило», – отметил первый «глава народного совета ДНР».

«"Минск" на Донбассе носит уже какой-то негативный оттенок. Но это вина медийной власти, которая почему-то взяла технический процесс Минских переговоров в такое внимание, что телевизор "залез в голову", и каждый человек думал, что каждое минское заседание, которых иногда было по 10 в месяц, должно что-то решить. Это на самом деле иллюзия, которая сыграла злую шутку. "Минск" сделал одно-единственное – остановил открытую войну в жилых кварталах Донбасса», – считает Пургин.

Лидер «русской весны» в «ДНР» также заявил, что Минский процесс после февраля 2015 года уже «носил характер маневра» и никто не собирался выполнять Минские договоренности.

При этом украинская сторона регулярно подчеркивала, что намерена решать конфликт на Донбассе дипломатическим путем посредством выполнения Минских соглашений. Украинские власти также неоднократно акцентировали, что выполнение Минских соглашений блокирует Россия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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