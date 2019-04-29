Сводка из зоны ООС за 28 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Противник также обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у населенного пункта Широкино;

из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции Объединенных сил:

из гранатометов различных систем вблизи населенного пункта Крымское.

В «ДНР» заявили об обстрелах Ленинского, Саханки, Донецка (Вольво-центр): применялись минометы калибра 120 мм, СПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В «ЛНР» сообщили о четырех обстрелах. Обстрелам подверглись районы сел Пришиб, Санжаровка, Логвиново и памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из 120-мм минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.