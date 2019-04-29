В зоне ООС очистили от взрывоопасных предметов более 136 га территории. Новости

С начала апреля 2019 года пиротехническими подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Донбассе обезврежено 73 взрывоопасных предмета. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Ежедневно пиротехническими подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава сил и средств операции Объединенных сил проводятся работы по очистке местности и объектов инфраструктуры от взрывоопасных предметов.

С начала апреля пиротехническими подразделениями Главных управлений ГССС Украины в Донецкой и Луганской областях обследовано 68 га территории, изъято и уничтожено 73 взрывоопасных предмета.

В целом с начала года пиротехническими подразделениями из состава ООС было очищено более 136 га территории, изъято и уничтожено 390 взрывоопасных предметов, что позволило местному населению использовать эти земли в хозяйственных целях.

Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине"» относительно совершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности. За законопроект № 10180 проголосовали 234 народных депутата.

Как сообщалось ранее, 25 января 2019 года в Украине вступил в силу Закон о противоминной деятельности. Согласно закону, будет создана система органов, которые будут планировать, координировать и выполнять разминирование, а затем – проверять качество работ.

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