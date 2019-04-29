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Ситуация в пунктах пропуска утром 29 апреля: В очереди 120 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 29 апреля: В очереди 120 авто

ДН

29.04.19 09:42dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 29 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 апреля через КПВВ последовало 13,4 тысячи человек и 2,6 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 3140 человек и 710 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 3270 человек и 920 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 2860 человек и 760 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 785 человек и 275 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 3355 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: 

  • «Майорское» – 10/40; 
  • «Марьинка» – 0/20; 
  • «Новотроицкое» – 10/20; 
  • «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Майорское»:

  • «Святая»: «8:32. Майорск в Украину 10 машин. На нулевом»;
  • «Святая»: «9:27. С пешими на момент 7:25 был 1 автобус».

КПВВ «Марьинка»:

  • Ната: «7:33. Каргил на 7 утра очередь в Украину машин 60. Льготы нет. Запускают быстро»;
  • Ната: «7:46. На ноле Украины в Курахово машин 30»;
  • Ната: «8:15. В Курахово на ноле Украины пеших много, на три автобуса»;
  • «Я»: «8:38. В Украину 15 машин общей».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • NK: «5:36. Новотроицк – никого в обе стороны, Еленовка тоже»;
  • Татьяна: «7:29. На выезд Еленовки почти до 2 туалета, пропускают быстро. На въезд в Донецк Новотроицк и Еленовка пусто»;
  • Игорь: «8:11. Новотроицкое, пусто в обе стороны».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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