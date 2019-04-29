Ситуация в пунктах пропуска утром 29 апреля: В очереди 120 авто. Новости

Сегодня утром, 29 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 апреля через КПВВ последовало 13,4 тысячи человек и 2,6 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 3140 человек и 710 транспортных средств;

«Марьинка» – 3270 человек и 920 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 2860 человек и 760 транспортных средств;

«Гнутово» – 785 человек и 275 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 3355 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 10/40;

«Марьинка» – 0/20;

«Новотроицкое» – 10/20;

«Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

«Святая»: «8:32. Майорск в Украину 10 машин. На нулевом»;

«Святая»: «9:27. С пешими на момент 7:25 был 1 автобус».

КПВВ «Марьинка»:

Ната: «7:33. Каргил на 7 утра очередь в Украину машин 60. Льготы нет. Запускают быстро»;

Ната: «7:46. На ноле Украины в Курахово машин 30»;

Ната: «8:15. В Курахово на ноле Украины пеших много, на три автобуса»;

«Я»: «8:38. В Украину 15 машин общей».

КПВВ «Новотроицкое»:

NK: «5:36. Новотроицк – никого в обе стороны, Еленовка тоже»;

Татьяна: «7:29. На выезд Еленовки почти до 2 туалета, пропускают быстро. На въезд в Донецк Новотроицк и Еленовка пусто»;

Игорь: «8:11. Новотроицкое, пусто в обе стороны».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.