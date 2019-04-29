Ситуация в пунктах пропуска утром 29 апреля: В очереди 120 авто. Новости

Сегодня утром, 29 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 апреля через КПВВ последовало 13,4 тысячи человек и 2,6 тысячи транспортных средств:
- «Майорское» – 3140 человек и 710 транспортных средств;
- «Марьинка» – 3270 человек и 920 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 2860 человек и 760 транспортных средств;
- «Гнутово» – 785 человек и 275 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 3355 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 10/40;
- «Марьинка» – 0/20;
- «Новотроицкое» – 10/20;
- «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
- «Святая»: «8:32. Майорск в Украину 10 машин. На нулевом»;
- «Святая»: «9:27. С пешими на момент 7:25 был 1 автобус».
КПВВ «Марьинка»:
- Ната: «7:33. Каргил на 7 утра очередь в Украину машин 60. Льготы нет. Запускают быстро»;
- Ната: «7:46. На ноле Украины в Курахово машин 30»;
- Ната: «8:15. В Курахово на ноле Украины пеших много, на три автобуса»;
- «Я»: «8:38. В Украину 15 машин общей».
КПВВ «Новотроицкое»:
- NK: «5:36. Новотроицк – никого в обе стороны, Еленовка тоже»;
- Татьяна: «7:29. На выезд Еленовки почти до 2 туалета, пропускают быстро. На въезд в Донецк Новотроицк и Еленовка пусто»;
- Игорь: «8:11. Новотроицкое, пусто в обе стороны».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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