Сигареты, наркотики и взятка: На КПВВ пограничники выявили ряд нарушений. Новости

На Донбассе пограничники Донецкого отряда, действующие в составе Объединенных сил, выявили ряд нарушений на КПВВ. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает Госпогранслужба.

Так, в КПВВ «Новотроицкое» в автомобиле, которым ехали на неподконтрольную Украины территорию, были обнаружены около 450 скрытых от контроля пачек сигарет. Товар передан работникам фискальной службы для принятия правового решения.

А в КПВВ «Марьинка» пограничники Краматорского отряда с помощью служебной собаки, которая натренирована на выявление наркотических средств, разоблачили гражданина Украины, который на выезд в неподконтрольную территорию прихватил с собой пакет с марихуаной. Гражданин, вещество и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст.309 УК переданы сотрудникам Нацполиции.

Кроме того, в КПВВ «Марьинка» для беспрепятственного пропуска через линию разграничения ребенка без доверенности одного из родителей, а также транспортного средства пытались подкупить военнослужащих Краматорского отряда. От предложенных неправомерных предложений пограничники категорически отказались. В обоих случаях взяткодатели и сообщения об обнаружении признаков уголовных преступлений, предусмотренных ст.369 УК Украины, переданы сотрудникам Нацполиции.