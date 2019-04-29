Гражданская полиция ООН и роспуск «правительств ДНР/ЛНР»: Есть новый план по Донбассу. Новости

Депутаты Свободной демократической партии Германии приняли документ, в котором содержатся предложения новой стратегии по прекращению российской агрессии на Донбассе. Об этом со ссылкой на Bild сообщает ТК «Прямой».

Стратегия под названием «Мир в Украине требует нового импульса» скоро будет внесена в Бундестаг на обсуждение.

Немецкие депутаты предлагают парламенту Германии разработать дополнительный план действий, касающихся Минских соглашений, с обязательными сроками их выполнения по пунктам и «конкретными последствиями в случае их несоблюдения».

Документ состоит из 12 пунктов. В частности, он предлагает расширить миссию содействия Украине. Для этого, по мнению депутатов, в Украину следует направить дополнительный контингент гражданской полиции ООН, которая будут «выполнять суверенные задачи в сотрудничестве с украинскими органами безопасности».

Также предлагается разработать мирный план, в котором содержатся предложения о роспуске правительства «Донецкой и Луганской народных республик». По мнению депутатов, управления регионами нужно передать гражданской переходной администрации под руководством ООН.