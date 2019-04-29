Украина увеличила военные расходы на 21 процент. Новости

В 2018 году мировые военные расходы выросли до $1,8 триллиона, что на 2,6% больше, чем в 2017 году и является самым высоким показателем с 1988 года. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира* (SIPRI) от 29 апреля, пишет «Украинская правда».

«В 2018 году мировые военные расходы составили 2,1% мирового валового внутреннего продукта, или $239 на человека», – говорится в сообщении.

В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На них приходилось 60% мировых военных расходов. В частности, США потратили на оборону $649 миллиардов, Китай – $250 миллиардов (в Китае рост военных расходов наблюдается 24-й год подряд).

Также значительно увеличили свои военные расходы в 2018 году и несколько стран в Центральной и Восточной Европе. В частности, расходы Польши выросли на 8,9%, до $11,6 миллиарда, расходы Украины – на 21%, до $4,8 миллиарда.

Расходы Болгарии, Латвии, Литвы и Румынии также выросли (18-24%) в 2018 году. «Рост военных расходов в Центральной и Восточной Европе во многом связан с растущими представлениями об угрозах со стороны России. Это несмотря на то, что российские военные расходы за последние два года сократились», – сообщил старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Питер Веземан.

Отмечается, что в 2018 году военные расходы России сократились на 3,5% по сравнению с 2017 годом и составили $61,4 миллиарда. Это сделало ее шестой по размерам военных расходов страной в рейтинге SIPRI.

Вместе с тем, некоторые страны сократили расходы на оборону. В частности, в странах Африки военные сократились на 8,4% (в Алжире (-6,1%), Анголе (-18%) и Судане (- 49%)), а в государствах на Ближнем Востоке – на 1,9%.